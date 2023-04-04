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«Москвич» показал новую модель — седан «Москвич 6»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую модель «Москвича» — «Москвич 6». Его производство стартует во второй половине года.

«Москвич» показал новую модель — седан «Москвич 6»

Столичный мэр посетил завод и рассказал о том, что сервис «Яндекс.Такси» получил первые 50 машин «Москвич 3». О том, что парк такси и каршеринга российской компании пополнится новыми автомобилями, стало известно в середине февраля.

«Мы заключили соглашения с "Яндекс.Такси" на поставку 5 тыс. кроссоверов, из которых 2 тыс. — с электродвигателем», — говорится в сообщении Сергея Собянина в Telegram.

Также отмечается, что «Москвич» будет основным поставщиком автомобилей такси и каршеринга в России.

Московский градоначальник объявил о начале «возрождения "Москвича"». По его словам, совместно с ПАО «КАМАЗ» разработан соответствующий план, который планируется воплотить за шесть лет. Так, электромобиль «Москвич 3е» производитель намерен начать собирать из российских компонентов.

Также завод впервые показал новую модель — седан «Москвич 6». Собянин назвал автомобиль ярким и динамичным и указал на продуманную эргономику. Отмечается, что производство и выпуск машины запланированы на вторую половину 2023 года.

«Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault в Москве. Активы автоконцерна в России были переданы в собственность государства, а предприятие с мощностями отдали администрации столицы.

Фото на обложке: Пресс-служба Сергея Собянина

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