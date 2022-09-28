«Моторинвест» начал выпуск первого электромобиля российской сборки Evolute

Компания «Моторинвест» начала производство электромобилей под брендом Evolute на заводе в Липецкой области, первая модель — Evolute I-Pro, сообщает Минпромторг.
Ожидается, что официальные дилеры начнут прием заказов на электромобиль в октябре. Ранее в компании заявили, что стоимость I-Pro составит около 3 млн рублей. Также на модель будет распространяться льготный автокредит со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей.
Электромобиль обладает следующими характеристиками:
- тяговой батареей емкостью 53 кВт
- запасом хода в 420 км (по циклу NEDC)
- мощностью электродвигателя 150 л.с
- крутящим моментом 260 Нм
Также отмечается, что завод планирует выпустить две тысячи автомобилей до конца текущего года, включая кроссоверы I-Joy и минивены I-Van.
В ведомстве добавили, что в 2023 году предполагается начать производство кросс-купе I-Jet. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, после ухода иностранных производителей отечественному автопрому предстоит «полная перезагрузка».
«Перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с господдержкой. Сегодня сделан еще один шаг в этом направлении: к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые (как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в РФ) будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости», — отметил Мантуров.
В июле Минпромторг возобновил программу поддержки спроса на автомобили. На льготный лизинг и автокредитование было выделено 15 млрд рублей.
Фото: Telegram-канал Минпромторга
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