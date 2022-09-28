«Моторинвест» начал выпуск первого электромобиля российской сборки Evolute

Компания «Моторинвест» начала производство электромобилей под брендом Evolute на заводе в Липецкой области, первая модель — Evolute I-Pro, сообщает Минпромторг.

Ожидается, что официальные дилеры начнут прием заказов на электромобиль в октябре. Ранее в компании заявили, что стоимость I-Pro составит около 3 млн рублей. Также на модель будет распространяться льготный автокредит со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Электромобиль обладает следующими характеристиками:

тяговой батареей емкостью 53 кВт

запасом хода в 420 км (по циклу NEDC)

мощностью электродвигателя 150 л.с

крутящим моментом 260 Нм

Также отмечается, что завод планирует выпустить две тысячи автомобилей до конца текущего года, включая кроссоверы I-Joy и минивены I-Van.

В ведомстве добавили, что в 2023 году предполагается начать производство кросс-купе I-Jet. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, после ухода иностранных производителей отечественному автопрому предстоит «полная перезагрузка».

«Перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с господдержкой. Сегодня сделан еще один шаг в этом направлении: к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые (как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в РФ) будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости», — отметил Мантуров.

В июле Минпромторг возобновил программу поддержки спроса на автомобили. На льготный лизинг и автокредитование было выделено 15 млрд рублей.

Фото: Telegram-канал Минпромторга