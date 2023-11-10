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Облачный сервис «МойСклад» вышел на рынок Узбекистана

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Облачный сервис «МойСклад» зарегистрировал дочернюю компанию и открыл офис в Узбекистане, сообщила компания. «МойСклад» планирует стать лидирующей товароучетной системой для управления торговлей и производством в стране.  

Облачный сервис «МойСклад» вышел на рынок Узбекистана

Также с 1 ноября компании присвоен статус резидента IT Park. Это IT-экосистема с учебными центрами, инкубаторами и акселераторами, льготами и возможностями для участников IT-рынка в Узбекистане.

Сумма инвестиций в выход на новый рынок не раскрывается.

Отмечается, что в настоящее время в Узбекистане «МоимСкладом» пользуются более 500 компаний, среди которых розничные магазины и сети, производства, e-com ритейлеры.

Сервис планирует нарастить выручку в Узбекистане по итогам 2023 года на 110%, а в 2024-м — еще на 180% к 2023 году. «МойСклад» будет локализовывать сервис, запускать маркетинговые кампании и развивать партнерскую сеть. 

В 2022 году «МойСклад» открыл дочернюю компанию в городе Алматы Республики Казахстан. Ранее RB.RU также сообщал о выходе «МоегоСклада» на рынок Индии с инвестициями в проект в размере $500 тыс.

Выручка «МоегоСклада» в России по итогам 2022 года составила 983 млн рублей (против 790 в 2021 году), чистая прибыль — 174 млн рублей против 232 млн рублей в 2021 году.

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Фото на обложке: Unsplash

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