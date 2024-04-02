Названы основные сферы работы малого и среднего бизнеса в Москве в 2024 году

Число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Москве на начало марта текущего года составило 908 тыс., увеличившись по сравнению с мартом 2023 года на 6,3%. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Активнее всего развивается сфера индивидуального предпринимательства (ИП): за год число таких субъектов выросло на 11% — до 427 тыс. к началу марта 2024 года. Количество юрлиц достигло 481 тыс., увеличившись по сравнению с мартом 2023 года на 2,4%.

В каких отраслях работает малый и средний бизнес в Москве:

треть МСБ, или 293 тыс. субъектов, занимаются торговлей, причем юридические лица чаще предпочитают оптовую торговлю, а ИП — розницу;

более 12%, или 112,5 тыс. субъектов, работают в профессиональной, научной и технической сфере;

почти 10% — 86,1 тыс. — в строительстве.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, среди отраслей самый большой прирост зафиксирован в образовании — прирост субъектов МСБ за год составил 13,3%. В торговле их число увеличилось почти на 10%, в административной деятельности — на 8,4%.

У юрлиц самыми быстрорастущими стали сферы транспортировки и хранения — рост на 10,5%, административная деятельность — на 7,8%, информация и связь — на 5%. Среди ИП наибольший рост отмечается в торговле — на 17,5%, образовании — 15,2%, строительстве —10,6%.

По данным реестра субъектов МСБ, по состоянию на начало марта в этом секторе работали почти 2,3 млн наемных работников. За год их число выросло на 2,5%. У юридических лиц рост составил 2,2%, а у ИП — 7,6%.

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 декабря 2023 года составило 6,31 млн против 5,97 на ту же дату в 2022 году (рост почти на 6%).

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