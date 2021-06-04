«Это огромный прорыв»: что предприниматели говорят о новых мерах поддержки малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин 4 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, среди которых — обновленный механизм поддержки кредитования, обнуление комиссии в системе быстрых платежей, увеличение доли закупок у МСП до 25%, отмена НДС для предприятий общепита.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева:

«Мы расцениваем это как позитивный поворот работы власти с бизнесом. Бизнес-модель фитнес-индустрии сформировалась на фоне сложности получения банковских кредитов из-за отсутствия твердых залогов. Возможность получения льготных кредитов обеспечит потенциал быстрого развития отрасли и увеличения количества людей, вовлеченных в ЗОЖ. Конечно, меру по введению зонтичного предоставления поручительств для МСП мы оцениваем позитивно, но важно, чтобы при реализации этой программы на местах она не была банком изменена таким образом, что ею было бы сложно воспользоваться.

Обнуление комиссии в системе быстрых платежей, на мой взгляд, не сможет серьезно повлиять на устойчивость предприятий в фитнес-индустрии. А еще мы рады, что наши коллеги, благодаря омбудсменам Сергею Миронову и Анастасии Татуловой, смогут стать участниками пилотного проекта по отмене НДС для предприятий МСП в ресторанной отрасли».

Основатель сети кофеен «Даблби»Анна Цфасман:

«Очень долго мои коллеги работали над историей с НДС и бились за возможность для общепита работать на другой системе налогообложения, и это огромный прорыв. Мне кажется, наша отрасль сейчас будет испытывать огромный подъем и в нее придет много инвесторов, которые будут готовы инвестировать в крупные проекты, потому что раньше из-за налогообложения они были не очень пригодны для инвестирования. Так что мы с большим оптимизмом смотрим на то, что происходит».

Сооснователь компании по производству сервисных роботов Promobot Олег Кивокурцев:

«Поручительство по кредитам МСП — отличная мера, которая позволит малому бизнесу ускорить свое развитие и сформировать основные фонды быстрее. Эта мера очень своевременна и логична в пост-пандемийное время. Покрытие банковских комиссий — тоже отличный инструмент. Это позволит предприятиям сэкономить серьезные средства и инвестировать их в свое предприятие. Отмена НДС и снижение страховых взносов для малого бизнеса — также отличная мера для предприятий общественного питания, которые пострадали в пандемийный кризис больше всего.

Все вышеперечисленные меры принесут существенный экономический рост для Российской экономики в ближайшие пять лет».

Директор по стратегическому развитию компании «Стройком» Дмитрий Лесняк:

«Что касается поддержки для малого и среднего бизнеса, то анонсированные президентом новые меры в сфере доступного кредитования, налогового стимулирования и расширения сбыта продукции российскому бизнесу необходимы до сих пор, поскольку поддержки, предоставленной в 2020 году, оказалось все же недостаточно.

Главными проблемами остаются слабый спрос, который не удалось вывести на уровень 2019 года, а также недостаток средств на выплату зарплат и аренду помещений. Господдержка была направлена, главным образом, на бизнес, вошедший в официальный список пострадавших отраслей, так что большинство компаний на нее рассчитывать не могли, а для тех, кто такую поддержку все же получил, она оказалась недостаточной.

Непростыми для большинства бизнесменов оказались и те условия, под которые можно было получить льготный кредит — почти трети компаний не удалось выполнить нужные требования по сохранению рабочих мест. Так что новые меры поддержки бизнес ждет с нетерпением, будем надеяться, что они окажутся более действенными».

Сооснователь проекта по строительству «умных» эко-отелей Jewelberry glamping Виталий Язвенко:

«Бизнесу не нужны меры поддержки, поддержки и так сейчас достаточно. Многие даже не пользуются тем, что есть. Вопрос не в поддержке, перестаньте тотально проверять бизнес, уберите десятки тысяч регламентирующих документов. Нужно дать бизнесу спокойно развиваться. Для бизнеса важно два момента: адекватная экономика, второй момент — безопасность».

Управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис:

«Меры по обнулению комиссии в системе быстрых платежей и освобождение от уплаты НДС могут стать эффективной поддержкой бизнеса. Но на данный момент мы видим, что быстрые платежи при всем их удобстве не работают для юрлиц, и реально мы пользуемся только эквайрингом. В таких условиях более заметной помощью было бы введение пониженной комиссии, которая была в прошлом году.

Освобождение от уплаты НДС — неплохая идея для промежуточного этапа. Если ее воплотят в жизнь, и не только для системы общепита, это позволит бизнесу активнее расти, набирать людей в штат и не использовать системы оптимизации.

Что касается ставки страховых взносов — прошлый год показал, что это работает не так просто. Когда во время коронавируса ввели дополнительные ставки, многие компании не смогли ими воспользоваться из-за большого количества условий получения такого кредита».

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