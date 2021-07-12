Правительство выделило 500 млн рублей на компенсацию МСБ комиссий в системе быстрых платежей

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на компенсацию малому и среднему бизнесу (МСБ) банковских комиссий при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«Еще одно решение касается поддержки бизнеса. По итогам Петербургского экономического форума президент дал ряд поручений. Среди них — полная компенсация малому и среднему бизнесу банковских комиссий, которые предприятия уплатят с июля по декабрь при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием системы быстрых платежей. Правительство выделило на эти цели 500 млн рублей», — сообщил Мишутин.
Ожидается, что средства позволят снизить издержки малого и среднего бизнеса и повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису.
- Правила предоставления субсидии, которые также утвердил Мишустин, предусматривают следующий порядок выплат. В первую неделю каждого нового месяца банк, подключенный к системе, будет передавать Минэкономразвития данные о количестве операций МСП и уплаченной комиссии. Далее в течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступают в банк. После этого в течение пяти дней он должен перечислить их предпринимателям.
Система быстрых платежей — сервис Банка России, который в том числе позволяет оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков-участников. Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платежных операторов.
Подробнее о других поручениях президента по итогам ПМЭФ можно прочитать здесь.
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Фото: Unsplash
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