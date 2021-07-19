Малый бизнес в 2020 году в 4 раза увеличил число рекламных кампаний в метро — исследование

Рекламодатели из числа малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2020 году сократили бюджеты на наружную рекламу и увеличили число рекламных кампаний в метро. Об этом говорится в исследовании рекламной платформы Nebo.digital, которая проанализировала рекламные активности МСБ в метро за 2019, 2020, 2021 годы.
В 2020 году почти в 4 раза выросло количество рекламных кампаний в метро среди малого и среднего бизнеса по сравнению с 2019 годом. Тенденция продолжится и в этом году.
Эксперты считают, что самый сложный период для сегмента наружной рекламы пришелся на период с апреля по май 2020-го года: рекламодатели были вынуждены оптимизировать свои затраты, переносить кампании или вовсе отказываться от размещений.
Коснулось это и рекламы в метро: в апреле 2020 года выручка от рекламных кампаний среди малого и среднего бизнеса снизилась на 76% по сравнению с апрелем 2019-го, а в мае — на 45% (по сравнению с маем 2019 года). Ситуация улучшилась в июне 2020 года, когда пассажиропоток в метрополитене начал расти.
Топ-10 товарных категорий МСБ по рекламным кампаниям в метро за 2020 год:
- транспортные и логистические услуги;
- медицинские услуги;
- юридические услуги;
- торговые центры;
- благотворительные фонды;
- рестораны, кафе и доставка еды;
- финансовые услуги;
- продукты питания и продовольственные магазины;
- фитнес-центры, барбершопы и салоны красоты;
- товары и услуги для животных.
В исследовании также отмечается, что растет спрос на цифровые форматы. В 2020 году выручка по видеомониторам в вагонах выросла на 64% по сравнению с 2019, а уже в апреле текущего года мониторы были раскуплены почти на 99% емкости.
Лайтбоксы в рекламных кампаниях среди малого и среднего бизнеса выросли в 2020 году в деньгах более чем в 2 раза (абсолютные показатели не приводятся). На лайтбоксах, как правило, можно показать путь к магазину или оказать финальное воздействие на клиента перед входом в торговый центр.
Наиболее востребованными остаются постеры в вагонах. Рекламная кампания доступна в среднем от 2 млн рублей, от 4 млн рублей появляется возможность охватить 10 линий метро с количеством контактов с рекламой около 80 млн.
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Фото: Unsplash
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