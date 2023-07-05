В Москве создали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей

В Москве разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в официальной Telegram-канале.

Станция способна заряжать одновременно три электромобиля, среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут.

По словам мэра, в проекте используются только отечественные компоненты и программное обеспечение.

Разработка будет устанавливаться на городских объектах, в спальных районах или коттеджных поселках. Она оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда. Как сообщается, ежегодно московское предприятие сможет изготавливать больше 500 таких устройств.

В Москве выпуском электрозарядных станций (ЭЗС) занимаются несколько компаний. Разработчик текущей зарядной станции не называется, однако на видео мэрии просматривается логотип компании SAGA Technologies.

Всего на улицах столицы установлено более 400 ЭЗС, из них 212 — станции московских производителей.

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина