СМИ: МТС потратит 7,5 млрд рублей на закупку оборудования Huawei для сетей 5G в Москве

МТС закупает у Huawei оборудование, готовое к развертыванию сети 5G (5G-ready), для модернизации в московском регионе. Об этом пишет « Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.

Компания не раскрывает стоимость закупки. Однако источники издания, знакомые с деталями проекта, оценивают инвестиции в него в размере 7,5 млрд рублей.

Ранее МТС закупила оборудование и программное обеспечение на 10 млрд рублей у Ericsson для модернизации сети до 5G в Центральном федеральном округе в 2020–2026 годах.

До сделки с Huawei МТС сотрудничала в московском регионе с финской Nokia. По словам вице-президента по технике МТС Виктора Белова, обновление сети в Москве и области увеличит ее пропускную способность как минимум в три раза. Последние три года объем трафика мобильного интернета в сети МТС столичного региона, ежегодно растет на 65%, отметил Белов.

МТС первой из «большой четверки» сотовых операторов получила лицензию на запуск сетей 5G в 83 субъектах России на частотах 24,25–24,65 ГГц. Однако конкуренты раньше начали обновлять сеть в Москве.

«Вымпелком» еще в мае прошлого года заявил, что к 2020 году обновит сеть до уровня 5G-ready на оборудовании Huawei. В первый этап планировалось инвестировать 5 млрд рублей, соизмеримую сумму компания обещала вложить и на втором этапе. Модернизация уже завершена, сообщили в пресс-службе «Вымпелкома».

У Tele2 в Московском регионе большинство базовых станций уже работают в стандарте 5G-ready, отметили в его пресс-службе. Поставщик оборудования для нового стандарта — Ericsson. Инвестиции в московскую сеть компания не раскрывает.

«МегаФон» тоже планирует масштабное обновление сети по всей России и подготовку ее к 5G. В компании уточнили, что намерены провести обновление сети до 5G-ready сразу в нескольких регионах, но поставщик пока не выбран.

Операторы связи пока не могут запустить полноценные коммерческие сети 5G в России из-за дефицита частот. Наиболее подходящий диапазон 3,4–3,8 ГГц занят военными средствами связи и «Роскосмосом». Кроме того, российские власти настаивают на применении отечественного оборудования и ПО при развитии 5G.

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