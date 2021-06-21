МТС запустила акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта

МТС запустила профильный акселератор, который сфокусируется на поддержке стартапов в области искусственного интеллекта (ИИ), он будет работать на базе «Центра искусственного интеллекта МТС». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Скауты проекта ищут перспективные команды в России и в странах Азии, Европы и Северной Америки. Участники акселератора получат поддержку технологических экспертов Центра ИИ МТС и других российских и зарубежных менторов, доступ к вычислительным мощностям #CloudMTS, возможность провести пилотный проект совместно с центром и получить инвестиции до $100 тысяч на развитие продукта.

Акселератор МТС сосредоточится на поиске проектов, связанных обработкой естественного языка, edge computing (граничные вычисления), поведенческой и предиктивной аналитикой, созданием цифровых двойников, распознаванием и обработкой изображений, логистической и складской оптимизацией на основе ИИ, повышением энергоэффективности за счет применения искусственного интеллекта.

Подать заявку на трехмесячную акселерационную программу можно на сайте акселератора, старт запланирован на сентябрь 2021 года.

«Мы хотим сделать "Центр искусственного интеллекта МТС" своеобразным конструктором продуктовых команд, чтобы выводить на рынок новые цифровые разработки. При этом мы видим потенциал и перспективу сегмента AI-сервисов и заинтересованы в развитии компании не только на российском рынке, но и на глобальном», – отметил руководитель «Центра искусственного интеллекта МТС» Александр Ханин.

На базе центра также работает венчурный фонд, который инвестирует в стартапы на поздней посевной стадии, а также серии А и В. Максимальный размер инвестиций составляет $20 млн. В марте 2021 года венчурный фонд провел первую сделку и вложил $10 млн в стартап Kneron, производителя AI-чипов.

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Фото: Unsplash