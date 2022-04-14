МТС начала обслуживать клиентов без паспорта

МТС запустила в своих салонах технологию компьютерного зрения VisionLabs, чтобы клиенты могли получить услуги без предъявления паспорта, говорится в сообщении МТС. Для этого нужно сдать биометрию в систему компании.
Чтобы получать обслуживание без паспорта, абоненту нужно предоставить письменное согласие, сфотографироваться в салоне МТС и занести цифровой «слепок» своего лица в Платформу биометрической идентификации МТС.
После этого можно пользоваться всеми доступными сервисами: менять номер, SIM-карту, тарифные планы, подключать и отключать услуги, проводить другие операции.
В дальнейшем для подтверждения личности клиенту достаточно посмотреть в web-камеру в салоне МТС.
«Запуск платформы компьютерного зрения в нашей рознице — еще один шаг для обеспечения комфортной, безопасной и бесшовной идентификации клиентов в рамках экосистемных сервисов МТС. Уже сейчас это позволит экономить время наших клиентов, а в дальнейшем — реализовать возможность удаленного обслуживания из любой точки мира», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.
В основе нового сервиса задействована платформа компьютерного зрения Luna, разработанная VisionLabs. Компания подконтрольна МТС — сообщалось, что оператор через свою дочернюю структуру купит контроль в VisionLabs за 7 млрд рублей. Сделка была закрыта в феврале.
Фото на обложке: Grisha Bruev /
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