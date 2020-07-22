МТС создаст систему цифровых решений для жилого комплекса в Москве
Здание и территория ЖК Balchug Viewpoint будет обеспечено цифровыми решениями от МТС. С помощью них управляющая компания «Юнисервис» минимизирует ручной сбор и обработку данных. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.
С помощью цифровых решений будут реализованы:
- автоматический сбор показаний счетчиков;
- выставление счетов за ЖКХ;
- бесконтактный доступ на закрытую территорию с помощью смартфона;
- въезд на парковку посредством распознавания номеров автомобилей;
- работа системы безопасности на основе видеоаналитики.
Сообщается, что первый этап проекта завершился в июне 2020 года. Уже автоматизированы сбор показаний счетчиков воды и электроэнергии и выставление счетов жильцам. Данные с приборов учета через облачную платформу МТС поступают в биллинг управляющей компании. В ней формируется счет. Отмечается, что весь процесс реализуется без вмешательства человека.
Передача данных со счетчиков осуществляется посредством сети интернета вещей NB-IoT. По заявлению компании, технология специально разработана для сегмента ЖКХ, недвижимости и умного города. Она обеспечивает более высокое проникновение сигнала по сравнению с традиционными мобильными сетями. В компании отметили, что счетчики, установленные в труднодоступных для сетей 2G, 3G и 4G местах, будут обеспечены стабильной связью.
«На обработку вручную уходило несколько дней, в процессе было задействовано три подразделения, сейчас система делает все автоматически, без участия сотрудников, и в течение часа. Мы намерены расширить партнерство с МТС и на другие объекты», — комментирует гендиректор «Юнисервиса» Денис Троценко.
Жители дома получат доступ к услугам через мобильное приложение. В нем будет можно:
- оплатить счета за коммунальные услуги;
- заказать пропуск;
- ответить на вызов с домофона;
- подключиться к камерам видеонаблюдения на территории комплекса и парковках;
- подать заявку в управляющую компанию;
- принять участие в голосованиях;
- управлять «мным домом в квартире.
После установки приложения и регистрации смартфон начинает работать как Bluetooth-метка. Поэтому телефон будет использоваться как пропуск на территорию ЖК и парковки. Система распознает жителя по метке и разрешит вход, говорится в сообщении.
Подземная парковка будет оснащена системой распознавания автомобильных номеров. Отмечается, что МТС также оборудует функцией мониторинга прилегающую городскую парковку. С помощью видеоаналитики в приложении можно будет посмотреть, в каком секторе есть свободное место.
Также жилой комплекс будет обеспечен всеми видами связи: Wi-Fi, высокоскоростным проводным интернетом и мобильной связью. Всю систему решений планируется внедрить осенью 2020 года.
«Сегодня только около 5% российских управляющих компаний применяют цифровые решения для управления многоквартирными домами, однако мы ожидаем, что темпы роста этого рынка будут сравнимы с темпами роста розничной торговли устройствами для умного дома — порядка 20-30% в год», — отмечает директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter