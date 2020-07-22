МТС создаст систему цифровых решений для жилого комплекса в Москве

Здание и территория ЖК Balchug Viewpoint будет обеспечено цифровыми решениями от МТС. С помощью них управляющая компания «Юнисервис» минимизирует ручной сбор и обработку данных. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

С помощью цифровых решений будут реализованы:

автоматический сбор показаний счетчиков;

выставление счетов за ЖКХ;

бесконтактный доступ на закрытую территорию с помощью смартфона;

въезд на парковку посредством распознавания номеров автомобилей;

работа системы безопасности на основе видеоаналитики.

Сообщается, что первый этап проекта завершился в июне 2020 года. Уже автоматизированы сбор показаний счетчиков воды и электроэнергии и выставление счетов жильцам. Данные с приборов учета через облачную платформу МТС поступают в биллинг управляющей компании. В ней формируется счет. Отмечается, что весь процесс реализуется без вмешательства человека.

Передача данных со счетчиков осуществляется посредством сети интернета вещей NB-IoT. По заявлению компании, технология специально разработана для сегмента ЖКХ, недвижимости и умного города. Она обеспечивает более высокое проникновение сигнала по сравнению с традиционными мобильными сетями. В компании отметили, что счетчики, установленные в труднодоступных для сетей 2G, 3G и 4G местах, будут обеспечены стабильной связью.

«На обработку вручную уходило несколько дней, в процессе было задействовано три подразделения, сейчас система делает все автоматически, без участия сотрудников, и в течение часа. Мы намерены расширить партнерство с МТС и на другие объекты», — комментирует гендиректор «Юнисервиса» Денис Троценко.

Жители дома получат доступ к услугам через мобильное приложение. В нем будет можно:

оплатить счета за коммунальные услуги;

заказать пропуск;

ответить на вызов с домофона;

подключиться к камерам видеонаблюдения на территории комплекса и парковках;

подать заявку в управляющую компанию;

принять участие в голосованиях;

управлять «мным домом в квартире.

После установки приложения и регистрации смартфон начинает работать как Bluetooth-метка. Поэтому телефон будет использоваться как пропуск на территорию ЖК и парковки. Система распознает жителя по метке и разрешит вход, говорится в сообщении.

Подземная парковка будет оснащена системой распознавания автомобильных номеров. Отмечается, что МТС также оборудует функцией мониторинга прилегающую городскую парковку. С помощью видеоаналитики в приложении можно будет посмотреть, в каком секторе есть свободное место.

Также жилой комплекс будет обеспечен всеми видами связи: Wi-Fi, высокоскоростным проводным интернетом и мобильной связью. Всю систему решений планируется внедрить осенью 2020 года.