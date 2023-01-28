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МТС планирует вложить $100 млн в создание своей метавселенной

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Телеком-оператор МТС первым из «большой тройки» сообщил о планах по разработке метавселенной, которая будет интегрирована со всеми известными VR и AR устройствами. В это планируется инвестировать $100 млн.

МТС планирует вложить $100 млн в создание своей метавселенной

В новой метавселенной компания будет продавать ной среды, где компания намерена продвигать как собственные цифровые продукты, так и digital-товары и услуги партнеров, выяснил «Ъ».

«Клиент сможет получать любые услуги в метавселенной — от смены тарифного плана до подписки на книжный сервис "Строки" или онлайн-кинотеатр Kion», — цитирует издание представителя МТС.

Пилотный запуск намечен уже в текущем году. Разработчиками выступят стартапы-участники 5G-инкубатора МТС (программа стартовала в 2022 году).

Опрошенные «Ъ» эксперты с недоумением отнеслись к идее телеком-гиганта, поскольку контент для метавселенных напрямую связан с 5G-технологиями, которые в России пока совсем не развиты.

«Развитие 5G-технологии в России сейчас затруднено, это делает метавселенную не очень привлекательной для инвесторов и затрудняет возможность ее создания», — приводит «Ъ» слова представителя Tele2.

«Главной проблемой остается отсутствие необходимого ПО и гаджетов, которые смогут поддерживать программу», — развивает мысль коллеги основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев.

Несмотря на технологические сложности и кажущуюся утопичность подобных проектов в РФ в ближайшие годы, под очарование метавселенных попадают крупнейшие отечественные компании.

Во «ВКонтакте» придумали маркетплейс для NFT-токенов, «Яндекс» и «М.Видео» «открыли представительства» в Roblox.

И это тем более странно, что даже у зарубежных первопроходцев в области метавселенных — Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ по причине экстремизма), Microsoft, Etisalat — дела идут не лучшим образом: заселить виртуальное пространство не получается, массовости по-прежнему нет.

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При этом в свои проекты эти компании вкладывали не сотни миллионов, а десятки миллиардов долларов.

Тем не менее, прогнозы McKinsie в этой сфере оптимистичны: аналитики считают, что к 2030 году общая капитализация метавселенных составит $5 трлн, а 80% доходов будет приходить из сферы онлайн-продаж.

Фото на обложке: Unsplash

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