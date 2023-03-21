«Дочка» МТС предложит бизнесу и премиальным клиентам услуги связи по модели MVNO

Компания «Серенити сайбер секьюрити», которая принадлежит МТС, начнет предоставлять услуги связи по модели MVNO (mobile virtual network operator). Структура уже получила соответствующую лицензию, пишет РБК.

На начальном этапе запустят мобильное приложение, говорит сооснователь и исполнительный директор «Серенити сайбер секьюрити» Евгений Черешнев. По его словам, оно обеспечит пользователям приватность и безопасность. Кроме того, клиентам будет доступна повышенная скорость связи. Стоимость такого предложения составит около 5 тыс. рублей в месяц, отмечает Черешнев.

Если проект окажется успешным, в будущем есть планы по его развитию по модели light MVNO. Это схема, при которой платежами и техподдержкой виртуального оператора занимается материнская компания.

«Мы заранее подали [заявку] на лицензию и получили ее, чтобы в случае необходимости иметь возможность начать работать как MVNO», — разъясняет Черешнев.

Он добавил, что над логотипом и названием приложения пока работают специалисты.

Приложение обеспечит блокировку рекламы и запрет на сбор информации, а также встроенный firewall (защита трафика от угроз) и другие услуги.

Кроме того, приложение позволит отслеживать все данные, которые собирают о пользователе в интернете третьи стороны. При этом работники компании доступ к этим сведениям не получат.

Продукт нацелен, в первую очередь, на сегменты b2b, b2g, а также на премиальных клиентов. Именно среди них планируется продвигать предложение. По мере повышения спроса стоимость подписки может быть снижена, отметил Черешнев.

В феврале МТС приобрела 67% в капитале Buzzoola. Сделка нужна компании для более эффективного развития рекламных технологий. Кроме того, оператор решил перезапустить сервис игрового стриминга WASD.

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