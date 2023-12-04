МТС запустит аналог YouTube на платформе Nuum

МТС запустила предварительную версию видеосервиса Nuum, сообщила RB.RU пресс-служба компании. Пользователи смогут загружать вертикальные и горизонтальные видео, вести прямые трансляции по аналогии с YouTube.

Компания готовилась перезапустить сервис WASD, но сейчас предложила перейти на новую платформу. Полноценный старт Nuum запланирован на 2024 год, пока пользователи могу отправлять донаты авторам роликов.

В МТС рассчитывают, что сервис станет популярным на фоне ограничений на монетизацию на зарубежных видеосервисах. Однако участники рынка видеосервисов, опрошенные «Ъ», сомневаются, что площадка привлечет трафик «от осознанных посетителей». Ей придется искать и систему монетизации контента при низкой аудитории.

МТС в марте 2019 года объявила о запуске собственной медиаплатформы для геймеров WASD.TV, пользователи которой смогут участвовать в киберспортивных турнирах и организовывать трансляции игр. Пользователи платформы могли зарабатывать виртуальную валюту за активности, тратить которую можно было на продвижение своих трансляций и поощрение других стримеров.

Фото на обложке: МТС