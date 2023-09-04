МТС запустила программу дистанционного трудоустройства сотрудников

МТС запустила программу дистанционного трудоустройства МТС Hello. Теперь кандидаты из девяти регионов России могут пройти все этапы отбора и оформления на работу без необходимости посещать офисы компании, говорится в сообщении МТС.

МТС Hello позволяет сопровождать соискателя от момента принятия положительного решения до оформления на работу, включая подписание трудового договора с помощью электронной подписи. Программа интегрирована во внутренние HR-платформы экосистемы.

Сейчас программа действует для девяти регионов РФ — Екатеринбурга, Владивостока, Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ульяновска, Самары, Орла и Барнаула. Выбор регионов для запуска МТС объясняет наличием центров клиентского сервиса, для которых особенно актуален удаленный наем сотрудников.

До конца года компания планирует масштабировать программу на всю территорию России.

Всего в МТС работают 63 тыс. человек. В 2022 году компания сообщила, что направит на увеличение фонда оплаты труда IT-специалистов, обучение и «создание комфортной среды» более 3 млрд рублей.

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