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МТС вложился в разработчика платформы платежей по биометрии Swip

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Телекоммуникационная компания МТС объявила о том, что инвестировала в кипрскую Swipglobal Ltd. Компании принадлежит Swip — разработчик платформы для платежей по биометрии лица и участия в программах лояльности. Как сообщили Rusbase в пресс-службе МТС, сделка нацелена на дальнейшее развитие бизнеса Swip в России. Доля оператора в капитале Swipglobal Ltd составит 15%.

МТС вложился в разработчика платформы платежей по биометрии Swip

Компания Swip разработала платформу, которая помогает клиентам платить с помощью биометрии лица и распознает их в программах лояльности. 

Как объяснили в МТС, это означает, что покупателям больше не потребуются какие-либо бонусные карты или диктовка номера телефона на кассе. Такой сервис должен ускорять процесс покупки и делать его более безопасным.

«Распознавание по биометрическим данным является финальной стадией развития технологий идентификации личности. Переход от физических носителей – пластиковых карт к биометрическому профилю в оффлайн и онлайн каналах повысит безопасность транзакций, а также сделает данные о покупках прозрачными и привязанными к конкретному человеку», – рассказал вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов.

В Swip отметили, что биометрия по лицу в перспективе может помочь бизнесу удаленно продавать товары и услуги, которые ранее требовали обязательного подтверждения возраста клиента с предоставлением документов.

Ранее в этом году Rambler Group внедрил криптографическую систему WebAuthn, которая позволяет в входить в Rambler ID с помощью отпечатка пальца.

Фото: metamorworks / Shutterstock

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