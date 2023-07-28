«МТС Travel» добавит бронирование отелей в 150 странах мира

Сервис бронирования «МТС Travel» расширил ассортимент отелей и других объектов размещения в странах дальнего зарубежья. На первом этапе доступны предложения в популярных у россиян направлениях — Египте, Таиланде, Китае, странах Европы и других, сообщил RB.RU представитель площадки.

Всего сейчас на «МТС Travel» можно забронировать отели и другие варианты проживания более чем в 60 странах мира, до конца лета ассортимент расширится как минимум до 150 стран. Ранее сервис предлагал бронирование по России, странам СНГ и части отелей в Турции и ОАЭ.

«Несмотря на то, что большая часть поездок совершается по России, остается сегмент самостоятельных туристов, которые предпочитают путешествовать за границу. Поэтому широкое предложение отелей в зарубежных странах необходимо нашему сервису», — отметил гендиректор «МТС Travel» Вадим Мельников, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Big Data МТС, количество туристических поездок россиян в дальнее зарубежье за первое полугодие 2023 года выросло на 65% в годовом сопоставлении. Основные направления — Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Италия, Германия, Франция и Мальдивы. Также наибольший прирост турпотока наблюдается в государствах Азии, таких как Индонезия, Индия, Вьетнам.

В этих и других странах на «МТС Travel» доступно более 100 тыс. тысяч отелей.

«МТС Travel», дочерняя компания МТС, была запущена как сервис для бронирования отелей по России в ноябре 2022 года. На момент запуска сервис представил около 14 тыс. отелей и гостиниц и стал своеобразным аналогом ушедшего из России Booking, предлагая услуги по бронированию отелей, покупке билетов, заказу трансфера и других туристических услуг.

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