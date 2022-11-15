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МТС запустила сервис бронирования отелей по России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Дочка» МТС — «МТС Travel» — запустила сервис бронирования отелей по России. На площадке представлено около 14 тыс. отелей и гостиниц, оплата возможна в рублях картой российского банка любой платежной системы. Об этом RB.RU сообщил представитель МТС.

МТС запустила сервис бронирования отелей по России

Число гостиниц и отелей, а также функции платформы будут расширяться. Уже до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис «Броневик», купленный МТС Travel в июле 2022 года. За счет «Броневика» МТС Travel рассчитывает развивать как B2C-витрину, так и самостоятельное B2B-направление (в качестве поставщика отельной базы для российских и зарубежных сервисов).

 

Помимо бронирования отелей МТС будет предлагать пользователям покупку билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренду авто и другое.

Сервис «Броневик» ранее попал в топ-10 российских сервисов бронирования, заменивших Booking и Airbnb.

Фото: МТС

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