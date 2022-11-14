Назван топ-10 российских сервисов бронирования, заменивших Booking и Airbnb

После ухода из России крупных международных сервисов бронирования, спрос перераспределился между отечественными аналогами. Moscow Travel Hub выяснил, каким приложениям отдают предпочтения россияне, в их числе — «Островок», «Броневик» и «Яндекс.Путешествия»

По данным TravelLine, в марте на лидера рынка Booking приходилось от 60% бронирований. После того, как сервис прекратил работу в стране, россияне были вынуждены искать альтернативу. Так, в период с 16 апреля по 23 мая 60% продаж пришлось на сайты отелей и гостиниц. Остальные 40% были распределены между отечественными сервисами. Самым популярным тогда оказался «Академсервис», через который осуществлялось 4,87% резервирований. «Броневик» приносил 4,4%, а туроператор «Алеан» — 1,98%.

На сегодняшний день бронирования распределились следующим образом:

Ранее вопросами импортозамещения в TravelTech обеспокоились в правительстве. Весной вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры разработать аналог иностранных сервисов. Позднее в туристическом приложении Russpass, которое создали по инициативе правительства Москвы, появилась возможность бронирования по всей России.

Сложившаяся ситуация спровоцировала интерес крупных компаний к интеграции таких сервисов в свои экосистемы. В июле оператор МТС провел сделку по приобретению системы бронирования «Броневик», а холдинг VK планирует покупку краснодарского Tvil и ульяновского «Суточно.ру».

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