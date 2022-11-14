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Назван топ-10 российских сервисов бронирования, заменивших Booking и Airbnb

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

После ухода из России крупных международных сервисов бронирования, спрос перераспределился между отечественными аналогами. Moscow Travel Hub выяснил, каким приложениям отдают предпочтения россияне, в их числе — «Островок», «Броневик» и «Яндекс.Путешествия»

Назван топ-10 российских сервисов бронирования, заменивших Booking и Airbnb

По данным TravelLine, в марте на лидера рынка Booking приходилось от 60% бронирований. После того, как сервис прекратил работу в стране, россияне были вынуждены искать альтернативу. Так, в период с 16 апреля по 23 мая 60% продаж пришлось на сайты отелей и гостиниц. Остальные 40% были распределены между отечественными сервисами. Самым популярным тогда оказался «Академсервис», через который осуществлялось 4,87% резервирований. «Броневик» приносил 4,4%, а туроператор «Алеан»  1,98%. 

На сегодняшний день бронирования распределились следующим образом:

Ранее вопросами импортозамещения в TravelTech обеспокоились в правительстве. Весной вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры разработать аналог иностранных сервисов. Позднее в туристическом приложении Russpass, которое создали по инициативе правительства Москвы, появилась возможность бронирования по всей России.

Сложившаяся ситуация спровоцировала интерес крупных компаний к интеграции таких сервисов в свои экосистемы. В июле оператор МТС провел сделку по приобретению системы бронирования «Броневик», а холдинг VK планирует покупку краснодарского Tvil и ульяновского «Суточно.ру».

Фото на обложке: Soloviova Liudmyla / Shutterstock

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