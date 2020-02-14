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МТС купил контрольную долю в провайдере «Зеленая точка»

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Телекоммуникационный оператор МТС закрыл сделку по приобретению 51% уставного капитала группы компаний «Зеленая точка». Организация объединяет интернет-провайдеров в нескольких регионах России. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

МТС купил контрольную долю в провайдере «Зеленая точка»

«Зеленая точка» объединяет 13 операторов связи под различными брендами, которые работают в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске, Владивостоке и других городах.

Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова отметила, что эта сделка компании будет выгодна «в первую очередь клиентам, которые получат доступ к цифровым продуктам и высокому качеству сервиса МТС».

МТС в рамках опционного соглашения получил право на приобретение оставшихся 49% в течение трех лет.

Ранее МТС сообщил о том, что вложит 2 млрд рублей в развитие интернета в Подмосковье. В 2020 году компания намерена развивать сеть в 9 городах: Подольске, Сергиевом Посаде, Домодедово, Орехово-Зуево, Серпухове, Дмитрове, Щелково, Ивантеевке и Солнечногорске.

Фото: A. and I. Kruk / Shutterstock

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