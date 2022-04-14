Илон Маск предложил купить Twitter за $43 млрд

Глава Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск сделал «лучшее и окончательное» предложение о покупке Twitter. Он заявил, что компания обладает исключительным потенциалом, и он его раскроет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, поданные Маском в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Маск готов предложить $54,2 за акцию наличными, в случае сделки весь Twitter будет оценен на сумму около $43 млрд.

На момент выхода заметки акции Twitter оценивались в $45,85 за штуку. После предложения они подорожали на 18%, отмечает агентство.

В марте Маск заявил, что думает над идеей создания собственной социальной сети, где будет отдаваться предпочтение свободе слова и ее соблюдению. В начале апреля выяснилось, что Маск приобрел 9,2% акций Twitter в период с января по апрель, потратив $2,64 млрд. Позднее генеральный директор Twitter Параг Агравал объявил главу Tesla членом совета директоров, однако предприниматель отказался входить в него.

12 апреля на Илона Маска подал в суд акционер Twitter за то, что предприниматель не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании. Задержка позволила купить акции по более низкой цене.

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