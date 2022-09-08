Иск против Илона Маска в США по делу о создании криптопирамиды с Dogecoin собрал новых участников, сообщает Reuters.

Теперь к нему присоединились семь новых инвесторов, которые добавили шесть новых ответчиков, в том числе компанию Илона Маска Boring Co., занимающуюся строительством транспортных тоннелей.

Семь инвесторов присоединились к обвинениям против Маска о создании криптопирамиды с Dogecoin