Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Семь инвесторов присоединились к обвинениям против Маска о создании криптопирамиды с Dogecoin

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Иск против Илона Маска в США по делу о создании криптопирамиды с Dogecoin собрал новых участников, сообщает Reuters.

Теперь к нему присоединились семь новых инвесторов, которые добавили шесть новых ответчиков, в том числе компанию Илона Маска Boring Co., занимающуюся строительством транспортных тоннелей. 

Семь инвесторов присоединились к обвинениям против Маска о создании криптопирамиды с Dogecoin

В июне американец Кит Джонсон подал иск к Маску и его компаниям SpaceX и Tesla. Он обвинил их в создании «криптопирамиды» — некой структуры, задача которой — искусственно раздувать стоимость криптовалюты Dogecoin.

Джонсон заявил, что готов представлять интересы других людей, которые, как и он, потеряли деньги на этой пирамиде. Истец потребовал компенсировать ущерб в размере $258 млрд, который он понес на покупке и продаже этой криптовалюты с 2019 года.

  • В декабре прошлого года Маск объявил, что за эту Dogecoin будут продавать некоторые товары Tesla. После этого стоимость «шуточной» криптовалюты выросла на 30%.
  • В июле компания Илона Маска The Boring Company заявила, что позволит оплачивать поездки внутри транспортной системы Loop с помощью любимой криптовалюты миллиардера — Dogecoin.
  • Стоимость Dogecoin падала за последний год на 70%, однако миллиардер продолжал выискать способы ее популяризации. На момент публикации материала критовалюта стоит 3,69 рубля.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Business Insider: Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина к 9 мая
  2. 2 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
  3. 3 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
  4. 4 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
  5. 5 «Если мы будем мешать астрономам работать, пусть сделают перерыв»
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

11 сентября 2022

Steel Start 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ