Семь инвесторов присоединились к обвинениям против Маска о создании криптопирамиды с Dogecoin

Иск против Илона Маска в США по делу о создании криптопирамиды с Dogecoin собрал новых участников, сообщает Reuters.
Теперь к нему присоединились семь новых инвесторов, которые добавили шесть новых ответчиков, в том числе компанию Илона Маска Boring Co., занимающуюся строительством транспортных тоннелей.
В июне американец Кит Джонсон подал иск к Маску и его компаниям SpaceX и Tesla. Он обвинил их в создании «криптопирамиды» — некой структуры, задача которой — искусственно раздувать стоимость криптовалюты Dogecoin.
Джонсон заявил, что готов представлять интересы других людей, которые, как и он, потеряли деньги на этой пирамиде. Истец потребовал компенсировать ущерб в размере $258 млрд, который он понес на покупке и продаже этой криптовалюты с 2019 года.
- В декабре прошлого года Маск объявил, что за эту Dogecoin будут продавать некоторые товары Tesla. После этого стоимость «шуточной» криптовалюты выросла на 30%.
- В июле компания Илона Маска The Boring Company заявила, что позволит оплачивать поездки внутри транспортной системы Loop с помощью любимой криптовалюты миллиардера — Dogecoin.
- Стоимость Dogecoin падала за последний год на 70%, однако миллиардер продолжал выискать способы ее популяризации. На момент публикации материала критовалюта стоит 3,69 рубля.
Фото на обложке: Unsplash
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