Илон Маск: первый полет ракеты Starship состоится в мае

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал первый полет самой большой ракеты в мире Starship. Запуск состоится в мае с частного космодрома SpaceX в Техасе. Полет Starship неоднократно переносили – по первоначальным планам он должен был состояться еще в 2021 году.
Сроки запуска ракеты Starship глава SpaceX Илон Маск обозначил в посте, опубликованном в своем аккаунте в Twitter.
Маск отметил, что 39 сверхмощных двигателей Rator 2 будут готовы в апреле. Компании SpaceX понадобится около месяца, чтобы провести их интеграцию. Запуск Starship, по словам Маска, планируется провести в мае с частного космодрома SpaceX в Техасе.
В январе текущего года Илон Маск представил специальную башню высотой 140 метров для «парковки» ракеты Starship на Земле, которая получила название «Мехазилла». Предполагается, что Starship будет пристыковываться к «Мехазилле».
Запуск ракеты Starship неоднократно переносился. Испытательный полет планировали совершить в июле 2021 года, но запуск перенесли. Затем его хотели провести в ноябре, но в итоге вновь отложили.
Фото на обложке: Oleg_Yakovlev /
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