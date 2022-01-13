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Илон Маск ответил на жалобы владельцев Tesla в России об отсутствии техподдержки

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Миллиардер Илон Маск дал ответ на жалобы владельцев Tesla в России — ранее группа собственников электромобилей пожаловалась на отсутствие технической поддержки в стране и сложности с обслуживанием транспортных средств.

Илон Маск ответил на жалобы владельцев Tesla в России об отсутствии техподдержки

«Tesla работает как можно быстрее, чтобы обеспечить поддержку владельцев Tesla по всему миру», — написал глава компании в Twitter.

Так Маск ответил на публикацию на Tesmanian — в ней сообщалось, что владельцы Tesla в России просят миллиардера открыть официальный офис в стране. Материал был основан на видеообращении, которое было опубликовано на YouTube-канале Go Electro.

Владельцы Tesla попросили Маска открыть в России представительство своей компании, чтобы иметь возможность обслуживать электромобили в официальных дилерских центрах. Также открытие представительства устранило бы проблему с поставками запчастей — в настоящее время их приходится заказывать из США и ждать до полугода.

Также авторы видеообращения выразили надежду на то, что в случае появление филиала Tesla в России компания начала бы развивать собственную сеть зарядных станций Supercharger, что упростило бы пользование электромобилями, в частности при поездках на дальние расстояния.

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Фото на обложке: Unsplash

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