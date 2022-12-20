Илон Маск начал поиски нового гендиректора Twitter — CNBC

Илон Маск начал поиски нового гендиректора Twitter. Миллиардер пока совмещает две должности – владельца и генерального директора компании. От второй он по воле подписчиков решил отказаться, но пока не нашел себе преемника.

О том, что Илон Маск занялся поисками замены себе на посту гендиректора социальной сети Twitter, пишет CNBC. Маск наряду с единоличным владением компанией является также ее непосредственным руководителем.

19 декабря Илон Маск провел на своей странице в Twitter голосование, в котором хотел узнать, хотят ли подписчики видеть его в должности генерального директора компании – 57,5% респондентов высказались против. Миллиардер обещал поступить так, как пожелают пользователи.

Впрочем, Маск не покинет пост главы Twitter в ближайшем будущем – ранее он написал, что преемника на эту должность нет.

Илон Маск купил Twitter в октябре за $44 млрд. В декабре новый владелец компании приступил к поискам инвесторов, готовых купить акции по $54,2 за штуку – цене, по которой их покупал сам Маск.

Фото на обложке: news.coincu