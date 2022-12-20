Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск начал поиски нового гендиректора Twitter — CNBC

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск начал поиски нового гендиректора Twitter. Миллиардер пока совмещает две должности – владельца и генерального директора компании. От второй он по воле подписчиков решил отказаться, но пока не нашел себе преемника.

Илон Маск начал поиски нового гендиректора Twitter — CNBC

О том, что Илон Маск занялся поисками замены себе на посту гендиректора социальной сети Twitter, пишет CNBC. Маск наряду с единоличным владением компанией является также ее непосредственным руководителем.

19 декабря Илон Маск провел на своей странице в Twitter голосование, в котором хотел узнать, хотят ли подписчики видеть его в должности генерального директора компании – 57,5% респондентов высказались против. Миллиардер обещал поступить так, как пожелают пользователи.

Впрочем, Маск не покинет пост главы Twitter в ближайшем будущем – ранее он написал, что преемника на эту должность нет.

Илон Маск купил Twitter в октябре за $44 млрд. В декабре новый владелец компании приступил к поискам инвесторов, готовых купить акции по $54,2 за штуку – цене, по которой их покупал сам Маск.

Фото на обложке: news.coincu

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Маск предложил фолловерам решить его судьбу на посту главы Twitter
  2. 2 Экс-сотрудники Twitter создают соцсеть для темнокожих в качестве альтернативы платформе Маска
  3. 3 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  4. 4 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  5. 5 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ