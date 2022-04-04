Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск оказался владельцем 9,2% акций Twitter

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск оказался владельцем 9,2% акций микроблогинга Twitter Inc, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Илон Маск оказался владельцем 9,2% акций Twitter

После этой новости ценные бумаги Twitter выросли примерно на 26% на предрыночных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже 4 апреля. Стоимость бумаг на 13:23 мск составила $49,56 за одну штуку. На максимуме цена составляла $50,1 за акцию.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Twitter разрабатывает функцию совместного постинга
  2. 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  3. 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  4. 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  5. 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter

ВОЗМОЖНОСТИ

04 апреля 2022

«Новатор Москвы»

06 апреля 2022

#Прорвемся

07 апреля 2022

Демо-день INVEST ACCELERATOR

Все ВОЗМОЖНОСТИ