Илон Маск оказался владельцем 9,2% акций Twitter

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск оказался владельцем 9,2% акций микроблогинга Twitter Inc, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

После этой новости ценные бумаги Twitter выросли примерно на 26% на предрыночных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже 4 апреля. Стоимость бумаг на 13:23 мск составила $49,56 за одну штуку. На максимуме цена составляла $50,1 за акцию.

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