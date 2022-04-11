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Илон Маск отказался входить совет директоров Twitter

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, где он недавно приобрел 9,2% акций за $2,64 млрд.

Илон Маск отказался входить совет директоров Twitter

Предприниматель останется крупнейшим акционером Twitter, а компания по-прежнему будет открыта для его предложений, сообщил гендиректор соцсети Параг Агравал.

Ранее Илон Маск изучил топ-10 аккаунтов в Twitter и отметил, что самые популярные люди (Тейлор Свифт, Джастин Бибер и др.) почти не пишут в эту сеть. Это заставило бизнесмена задуматься, не «умирает» ли Twitter. В итоге он намекнул, что со временем лично внесет «значительные улучшения» в платформу. 

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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