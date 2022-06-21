МВД оценило дефицит кадров в IT-сфере в 170 тысяч человек

Своей оценкой, сколько России не хватает IT-специалистов, поделились в МВД. Там подсчитали, что в отрасли занято около 1 млн человек, а дефицит составляет примерно 170 тысяч человек. Нехватка айтишников возникла из-за их оттока из России после введения санкций.
Цифру в 170 тысяч недостающих России IT-специалистов заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов назвал с опором на экспертные сведения. Оценку он привел на заседании комитета Совета Федерации.
Зубов озвучил цифру в 1 млн человек, говоря о количество занятых в сфере айтишников. При этом замглавы МВД уточнил, что одной из причин нехватка кадров стал их отток из России после введения санкций.
В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись 85% айтишников, уехавших за границу после начала спецоперации на Украине, уже вернулись в страну.
Отток специалистов имеет место не только в сфере IT. Минтранс предупреждал, что в России появились риски оттока пилотов и другого летного персонала за рубеж.
Фото на обложке: insta_photos /
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