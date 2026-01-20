«М.Видео» завершил 2025 год с оборотом 14,1 млрд ₽

Оборот «М.Видео» по итогам 2025 года составил 14,1 млрд рублей. Как сообщил руководитель компании Владислав Бакальчук, декабрь стал одним из самых сильных месяцев за всё время работы платформы. За месяц оборот вырос на 83% год к году. В четвёртом квартале маркетплейс удвоил показатели и закрыл год ростом в пиковый сезон.

За месяц оборот «М.Видео» вырос на 37%

В декабре 2025 года оборот маркетплейса «М.Видео» составил 2,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании. Это на 37% больше, чем в ноябре, и на 83% выше показателя декабря 2024 года. На рост повлияли:

предновогодний спрос,

расширение ассортимента,

интерес покупателей к электронике, технике для дома и товарам для активного образа жизни.

В IV квартале 2025 года оборот «М.Видео» достиг 6,6 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает результат III квартала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос на 58%.

«Результаты декабря и итоги 2025 года подтверждают, что маркетплейс М.Видео уверенно развивается и усиливает позиции в ключевых категориях», — отметил руководитель компании Владислав Бакальчук.

Ключевые категории «М.Видео» показали кратный рост

По итогам 2025 года маркетплейс «М.Видео» показал резкий рост сразу в нескольких товарных категориях. Самую высокую динамику продемонстрировали как базовые сегменты, так и новые направления:

портативная акустика — рост оборота более чем в 3 раза год к году;

стиральные машины — почти в 2 раза;

холодильники — на 25%;

музыкальное оборудование и инструменты — почти в 1,5 раза;

товары для авто — более чем на 20%;

плиты — почти на 20%.

Предновогодний спрос повлиял на продажи базовых и новых категорий

Отдельно выделяются категории активного спроса. Товары для спорта и отдыха по итогам года увеличили оборот более чем в 22 раза. Сегмент мебели также показал кратный рост за счёт расширения ассортимента и масштабирования предложения и стал заметной частью мультикатегорийной модели маркетплейса «М.Видео».

В декабре на маркетплейсе «М.Видео» заметно ускорились как базовые категории с устойчивым спросом, так и сегменты, которые активно масштабировались в течение года:

стиральные машины — рост продаж в 1,6 раза месяц к месяцу;

холодильники — в 1,4 раза;

телевизоры — более чем на 20% к ноябрю;

кухонная техника — почти в 1,7 раза за месяц;

пылесосы — примерно в 1,4 раза.





Сильную динамику показали и новые категории:

товары для спорта и отдыха — рост продаж более чем в 4 раза по сравнению с ноябрём;

товары для дома — оборот вырос кратно за месяц;

мебель — рост продаж более чем в 30 раз на фоне расширения ассортимента и сезонного спроса.

Ассортимент «М.Видео» вышел за пределы электроники

В 2025 году «М.Видео» расширил маркетплейс за пределы электроники и бытовой техники. На платформе появились новые крупные категории — от товаров для спорта и активного отдыха до автомобилей и электротранспорта.

«М.Видео» запустила онлайн-продажи электромобилей, гибридов и зарядных станций в партнёрстве с «Авилоном» и PUNKT E. Покупателям доступны восемь моделей стоимостью до 21 млн рублей, а также зарядная инфраструктура для дома и бизнеса. Продажи ведутся на сайте и в мобильном приложении ритейлера.

Параллельно компания усилила логистику. В рамках партнёрства с «Яндекс Доставкой» заказы весом до 30 кг можно получать через более чем 15 тыс. пунктов выдачи заказов в 60 регионах России.

Контекст

«М.Видео» развивает собственный маркетплейс с 2020 года, однако наиболее активная фаза пришлась на 2025-й. После назначения Владислава Бакальчука на пост главного исполнительного директора компания взяла курс на цифровую трансформацию и развитие онлайн-платформы.

Маркетплейс строится на партнёрской модели, которая объединяет крупных и малых продавцов. Компания делает ставку на технологическую независимость и прозрачные условия работы. По словам Владислава Бакальчука, рост продаж подтверждает эффективность выбранной стратегии.