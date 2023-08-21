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My.Games ищет покупателя на донатный сервис Boosty

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

My.Games ищет покупателя на сервис монетизации контента Boosty. Компания уже ведет переговоры с потенциальными покупателям, среди основных претендентов — VK. Сам актив оценивается аналитиками в $5–10 млн.

My.Games ищет покупателя на донатный сервис Boosty

My.Games планирует провести реструктуризацию Boosty: сервис переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано до конца 2023 года, уже есть несколько потенциальных покупателей, узнал «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что платформу может приобрести другой венчурный фонд с портфелем проектов в игровой индустрии. Если Boosty купит VK, то холдинг смог бы интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента.

  • VK объявила о продаже своего игрового направления My.Games управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве в конце сентября 2022 года. Сумма сделки составила $642 млн, в нее вошли все активы My.Games. Позднее часть бизнеса My.Games, которая генерирует выручку на российском рынке, выделили в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment.

Фото на обложке: Unsplash

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