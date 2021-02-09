My.Games вложилась в американскую игровую студию Pizza Club Games

Игровое подразделение Mail.ru Group — My.Games — инвестировало в американскую студию Pizza Club Games , разрабатывающую игру Raid Boss. Сумма сделки составила $1,5 млн. Компания получила миноритарную долю в проекте с опционом на контроль. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе My.Games.

Со стороны My.Games в сделке участвовало подразделение компании My.Games Venture Capital (MGVC). Благодаря партнерству игровое подразделение Mail.ru Group планирует расширить свое присутствие на американском рынке.

MGVC намерена оказать поддержку в масштабировании Pizza Club Games, включая маркетинг, анализ метрик и улучшение ключевых показателей продукта, а также рекрутинг новых сотрудников.

В ближайших планах студии — выпуск версии игры Raid Boss для iOS и добавление новых механик.

Студия Pizza Club Games была создана в Сан-Франциско в начале 2020 года Дэниэлом Ханникатом, Лизой Хикс, Тоддом Гунтером и Бенджамином Гроссом. Ранее основатели компании работали в SEGA, Electronic Arts, NCSoft Glu и Playdom.

Первый проект студии под названием Raid Boss предлагает игроку попробовать себя в роли лидера гильдии MMO-игры. Проект создан в жанре hero collection RPG, который сочетает менеджмент персонажей с тактическими боями в режиме реального времени.

В будущем компания планирует развивать игру, добавляя новый контент, а также мультиплеер и PvP-составляющую. В настоящее время Raid Boss находится в стадии раннего доступа в Google Play.

«В лице MGVC мы нашли профессионалов, которые хорошо понимают не только специфику продукта и рынка, но и потребности студии в ресурсах, необходимых для дальнейшего успешного роста», — комментирует Дэниэл Ханникат.

В октябре 2020 года My.Games вложилась в издателя гиперказуальных игр Mamboo Games. За несколько дней до этого MGVC инвестировало в студию Reaction Games.

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