Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком на 5,4 млрд рублей

Магазины Maag, Ecru и Dub, открытые на месте Zara и Bershka, начали восстанавливать продажи — выручка в 2023 году выросла почти вдвое. Однако компания «Новая мода» (бывшее АО «Зара СНГ») закончила год с убытком на 5,4 млрд рублей. Причиной тому стали большие расходы, пишет РБК.

Выручка АО «Новая мода» в 2023 году составила 21 млрд рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее, когда значительную часть года магазины тогда еще «Зара СНГ» были закрыты.

При этом спрос на товары магазинов, заменивших Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, есть. Из отчетности компании следует, что выручка от продажи одежды за прошлый год увеличилась с 5,4 млрд рублей в 2022 году до 19,8 млрд рублей, обуви — с 585,2 млн до 1 млрд рублей.

На перезапуск «Новая мода» значительно увеличила расходы — с 13,8 млрд рублей годом ранее до 25,6 млрд рублей. Среднее количество сотрудников также увеличилось. В результате компания получила чистый убыток 5,4 млрд рублей против чистой прибыли 3,9 млрд рублей годом ранее.

В 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине Inditex закрыла в России свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн. Позднее группа продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями.

В результате АО «Зара СНГ», контролировавшее магазины непосредственно под брендом Zara, было переименовано в «Новую моду». Ее материанской компанией выступает Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ.

Фото на обложке: monticello / Shutterstock