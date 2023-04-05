Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Власти одобрили продажу российских активов владельца Zara

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительственная комиссия России 30 марта одобрила сделку по продаже испанским ритейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Покупатель — компания Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ. Новый владелец перезапустит магазины Zara под новыми брендами в апреле—мае, узнал РБК.

Власти одобрили продажу российских активов владельца Zara
  • В 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине Inditex закрыла в России свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн. Позднее группа продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями. 
  • Daher Group часть коллекции рассчитывает производить на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Робособаки Boston Dynamics выступили на показе бренда Coperni
  2. 2 10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать
  3. 3 «Наш горизонт планирования — три месяца»: как чувствуют себя ресейл-площадки в России
  4. 4 Люкс — по-прежнему печатные журналы, консерватизм и офлайн? Как меняется аудитория премиум-сегмента
  5. 5 Изнанка модной индустрии: 4 барьера, с которыми сталкиваются локальные бренды
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ