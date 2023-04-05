Власти одобрили продажу российских активов владельца Zara

Правительственная комиссия России 30 марта одобрила сделку по продаже испанским ритейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Покупатель — компания Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ. Новый владелец перезапустит магазины Zara под новыми брендами в апреле—мае, узнал РБК.
- В 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине Inditex закрыла в России свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн. Позднее группа продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями.
- Daher Group часть коллекции рассчитывает производить на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.
Фото на обложке: Sorbis /
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