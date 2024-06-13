Нацбанк Казахстана может выкупить акции KASE у Мосбиржи за собственные средства

Национальный банк Казахстана может выкупить акции Казахстанской фондовой биржи (KASE) за собственные средства, заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
Ранее в KASE, комментируя попадание Мосбиржи в SDN-list США, сообщили, что санкции не повлияют на работу площадки.
«В KASE Нацбанк имеет 47%. У нас есть собственная смета, есть собственные деньги, поэтому будем выкупать на них. Если такое будет», — сказал Сулейменов, добавив, что рассматриваются разные варианты.
По состоянию на 1 июня, Московской бирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.
Минфин США 12 июня включил в SDN-list Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении торгов евро, долларами США и гонконгскими долларами.
В KASE заявили, что площадка продолжит работу в штатном режиме.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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