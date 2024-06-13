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Нацбанк Казахстана может выкупить акции KASE у Мосбиржи за собственные средства

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Национальный банк Казахстана может выкупить акции Казахстанской фондовой биржи (KASE) за собственные средства, заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Нацбанк Казахстана может выкупить акции KASE у Мосбиржи за собственные средства

Ранее в KASE, комментируя попадание Мосбиржи в SDN-list США, сообщили, что санкции не повлияют на работу площадки.

«В KASE Нацбанк имеет 47%. У нас есть собственная смета, есть собственные деньги, поэтому будем выкупать на них. Если такое будет», — сказал Сулейменов, добавив, что рассматриваются разные варианты.

По состоянию на 1 июня, Московской бирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

Минфин США 12 июня включил в SDN-list Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении торгов евро, долларами США и гонконгскими долларами.

В KASE заявили, что площадка продолжит работу в штатном режиме.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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