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Казахстанская KASE прокомментировала ситуацию по поводу санкций против ее российского акционера

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Казахстанская фондовая биржа заявила, что американские санкции против Мосбиржи, не отразятся на ее работе. Так как доля российской площадки в капитале KASE недостаточно велика.

Казахстанская KASE прокомментировала ситуацию по поводу санкций против ее российского акционера

Риск применения блокирующих санкций распространяется на лица, 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из санкционного списка. По данным на 1 июня 2024 года Мосбирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

Казахстанская фондовая биржа продолжает работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты продолжат проводиться в соответствии со стандартным регламентом, — говорится в сообщении площадки.

KASE также сообщила, что рассмотрит продолжение деловых отношений с Московской биржей с учетом санкционных ограничений.

12 июня Мосбиржа и НКЦ попали под блокирующие санкции США. После этого площадка объявила о приостановке торгов долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). Позднее ЦБ решил приостановить торги гонконгским долларом.

  • В декабре 2023 года казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia решила прекратить оказывать услуги россиянам из-за санкций Евросоюза. Ограничение коснулись не только обладателей российских паспортов, но и лиц, проживающих на территории РФ. Услуги перестали оказывать и юридическим лицам, зарегистрированным в России.

Фото на обложке: Unsplash

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