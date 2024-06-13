Казахстанская KASE прокомментировала ситуацию по поводу санкций против ее российского акционера

Казахстанская фондовая биржа заявила , что американские санкции против Мосбиржи, не отразятся на ее работе. Так как доля российской площадки в капитале KASE недостаточно велика.

Риск применения блокирующих санкций распространяется на лица, 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из санкционного списка. По данным на 1 июня 2024 года Мосбирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

Казахстанская фондовая биржа продолжает работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты продолжат проводиться в соответствии со стандартным регламентом, — говорится в сообщении площадки.

KASE также сообщила, что рассмотрит продолжение деловых отношений с Московской биржей с учетом санкционных ограничений.

12 июня Мосбиржа и НКЦ попали под блокирующие санкции США. После этого площадка объявила о приостановке торгов долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). Позднее ЦБ решил приостановить торги гонконгским долларом.

В декабре 2023 года казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia решила прекратить оказывать услуги россиянам из-за санкций Евросоюза. Ограничение коснулись не только обладателей российских паспортов, но и лиц, проживающих на территории РФ. Услуги перестали оказывать и юридическим лицам, зарегистрированным в России.

Фото на обложке: Unsplash