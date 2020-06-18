Жителям российских мегаполисов нужно от полугода до трех лет, чтобы сформировать финансовую «подушку безопасности». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Жители крупных городов России копят на «подушку безопасности» до трех лет