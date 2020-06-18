Жители крупных городов России копят на «подушку безопасности» до трех лет
Жителям российских мегаполисов нужно от полугода до трех лет, чтобы сформировать финансовую «подушку безопасности». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
60% респондентов сказали, что откладывают деньги. 42% из них оценили сбережения менее чем в 100 тысяч рублей, 37% накопили по 100-500 тысяч рублей. У 21% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей.
«При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый респондент зарабатывает 60-90 тысяч рублей в месяц», — говорится в исследовании Райффайзенбанка.
Авторы исследования опросили 1700 человек из семи крупнейших российских городов.
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