Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Жители крупных городов России копят на «подушку безопасности» до трех лет

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Жителям российских мегаполисов нужно от полугода до трех лет, чтобы сформировать финансовую «подушку безопасности». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Жители крупных городов России копят на «подушку безопасности» до трех лет

60% респондентов сказали, что откладывают деньги. 42% из них оценили сбережения менее чем в 100 тысяч рублей, 37% накопили по 100-500 тысяч рублей. У 21% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей.

«При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый респондент зарабатывает 60-90 тысяч рублей в месяц», — говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Авторы исследования опросили 1700 человек из семи крупнейших российских городов.

Фото: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2020

PR-акселератор

19 июня 2020

Blzzmatcher Online Show

21 июня 2020

Prohack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма