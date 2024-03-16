Кабмин РФ намерен расширить границы налогового мониторинга бизнеса — снизив порог входа с 1 млрд до 800 млн рублей

Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект об изменениях в Налоговый кодекс — правки носят точечный характер, но многие так или иначе ориентированы на средний бизнес.

Одним из предложений кабмина стало понижение требований к компаниям, которые могут участвовать в добровольной программе налогового мониторинга. «Ъ» напоминает, что в рамках этого проекта фирмы сами предоставляют налоговикам доступ к бухгалтерии, чтобы иметь возможность вовремя устранить ошибки и избежать штрафов.

Если ранее мониторинг касался только фирм с активами/оборотом от 1 млрд рублей и уплаченными налогами от 100 млн рублей в год, то теперь власти намерены снизить планку до 800 млн рублей и 80 млн рублей соответственно.

Такой налоговый мониторинг существует с 2016 года, и за это время ФНС получила доступ к отслеживанию бухгалтерских отчетов 568 компаний из 20 отраслей, но среднего бизнеса среди них меньшинство.

«Снижение критериев позволит большему количеству компаний перейти на данную форму налогового контроля, в том числе среднему бизнесу», — цитирует представителей ФНС «Ъ».

Среди других предлагаемых изменений:

право региональных налоговых органов самостоятельно уменьшать минимальный предельный срок владения недвижимостью для получения льготы по НДФЛ вне зависимости от оснований ее приобретения (сейчас бонус на минимальные три года возможен только для квартир, полученных в дар, по наследству, из личного фонда или приватизированных, для остальных случаев минимум — пять лет);

возможность учитывать для расчета налога на прибыль «доходы в виде санкций», взысканные судом с организаций из «недружественных» стран после 5 марта 2022 года (до конца 2026 года такие доходы будут учитываться «по мере фактического поступления средств», а не с даты судебного решения).

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