NASA запускает первую за 50 лет космическую миссию к Луне

NASA 29 августа запускает первую за 53 года космическую миссию к Луне. Американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS с космическим кораблем Orion в понедельник стартует с космодрома во Флориде.

Запуск будет проведен в двухчасовое временное окно, которое открывается в 08:33 по времени Восточного побережья США (15:33 по мск) со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди.

За онлайн-трансляцией запуска можно следить тут:

О программу Artemis публично заявили в сентябре 2020 года. Ее главной целью станет возвращение, спустя 53 года после последней миссии, американских астронавтов на лунную поверхность, возведение окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

В рамках миссии Artemis 1 космический корабль Orion в беспилотном режиме направится к Луне и останется на ее орбите на несколько недель. После этого корабль вернется к Земле.

Вся миссия займет 42 дня. Капсула Orion должна будет приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии 10 октября.

12 июля NASA опубликовало первые цветные снимки, который сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб». На них запечатлены появление и исчезновение звезд и галактик, черные дыры и огромные облака космической пыли.

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