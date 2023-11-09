Nasdaq исключила из листинга депозитарные акции Ozon

Фондовая биржа Nasdaq исключила из листинга депозитарные акции маркетплейса Ozon. Процедура снятия ценных бумаг с регистрации в США началась, она должна завершиться до 7 февраля. Расписки Ozon на Мосбирже продолжают торговаться – на новость они никак не отреагировали.
Ozon сообщил об исключении своих депозитарных акций из листинга на американской фондовой бирже Nasdaq. О начале процедуры снятия ценных бумаг с регистрации в США сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
«Ожидается, что прекращение регистрации в SEC [...] вступят в силу 7 февраля 2024 года или в течение более короткого периода по решению SEC», – говорится в сообщении Ozon Holdings.
О планах Ozon добровольно уйти с биржи Nasdaq стало известно в середине октября. Оснований полагать, что торговля бумагами на бирже восстановится, у нас нет, сообщили тогда в Ozon.
Ранее финансовый директор Ozon заявил о планах компании сменить кипрскую прописку на российскую.
Фото на обложке: nikkimeel /
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