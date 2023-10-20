Ozon решил добровольно уйти с биржи Nasdaq

Ozon решил добровольно уйти с американской фондовой биржи Nasdaq, не дожидаясь формального делистинга.
«Оснований полагать, что торговля бумагами на бирже восстановится, у нас нет. Поэтому не стали дожидаться формального делистинга от Nasdaq. Решили покинуть площадку добровольно и снять наши ADS с регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США», — говорится в сообщении компании.
Ранее Ozon подал две возможные апелляции на решение биржи о делистинге ADS (американских депозитарных акций), но Nasdaq отклонила их.
Российская платформа электронной коммерции Ozon разместила ценные бумаги на бирже Nasdaq в рамках IPO в конце 2020 года. Торги ADS Ozon были приостановлены биржей 28 февраля 2022 года и с тех пор не возобновлялись.
Бумаги компании продолжат обращаться на Мосбирже и Международной бирже Астаны. В Ozon добавили, что делистинг не скажется на операционной деятельности и финансовой устойчивости бизнеса.
Фото на обложке: Sozina Kseniia /
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