Рост акций Nvidia подтолкнул ключевые фондовые индексы к рекордно высоким уровням. Nasdaq и S&P 500 завершили торги в пятницу на исторических максимумах. Производитель чипов для ИИ на прошлой неделе отчитался о восьмикратном росте прибыли, его акции только за последний месяц подорожали на 33%.
Ключевые индексы фондового рынка США – S&P 500 и Nasdaq Composite – по окончанию торгов пятницу поднялись до рекордно высоких уровней.
S&P 500 вырос на 0,8% до 5137 пунктов, показатель Nasdaq Composite увеличился до 16274 пунктов. Оба уровня являются исторически максимальными для индексов.
Основным драйвером роста индексов стали акции производителя чипов для ИИ Nvidia. Только за последний месяц ценные бумаги компании подорожали на 33,9%. За год котировки Nvidia выросли на 265%.
24 февраля Nvidia обновила мировой рекорд прироста стоимости, подорожав за день на $277 млрд. 14 февраля Nvidia вошла в топ-3 самых дорогих публичных компаний мира.
Акции Nvidia растут на фоне высокого спроса на процессоры для искусственного интеллекта. 22 февраля компания отчиталась о восьмикратном росте чистой квартальной прибыли.
Фото на обложке: worradirek /
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