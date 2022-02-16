Natura Siberica пополнит ассортимент товарами для взрослых

Natura Siberica инвестирует до 500 млн рублей в обновлении линейки товаров одноименного бренда группы. Среди новинок будут товары для взрослых: секс-игрушки, средства для ароматерапии, БАДы и т. д.
Представитель компании объяснил включение секс-игрушек в ассортимент «высоким запросом на это направление». Обновленный ассортимент появится на полках магазинов до конца 2022 года, сообщили «Ведомости».
Новые товары будут разрабатываться Natura Siberica самостоятельно и в сотрудничестве с другими производителями.
Компания также планирует расширить ассортимент своего бренда Oblepikha Siberica — она запустит продажи шампуней с кондиционерами, шампуней против перхоти и для кудрявых волос, БАДов. Так Natura Siberica «пытается отбить» часть аудитории у популярных в России брендов, например Head & Shoulders от Procter & Gamble.
Natura Siberica также ведет переговоры с некоторыми отелями о выпуске продукции для гостиничной индустрии. В частности, такие планы обсуждаются с Cosmos Hotel Group, подтвердили ее владельцы АФК «Система».
Эксперты считают, что за счет обновления и расширения ассортимента Natura Siberica пытается вернуть лидирующие позиции на рынке после корпоративного конфликта. Борьба за доли в компании началась после смерти ее основателя Андрея Трубникова. Из-за скандалов и судов производство у Natura Siberica на время останавливалось, а сохранить удалось 73 магазина из 82. Снижение напряженности в Natura Siberica связывают с планами инвесторов купить бизнес компании, в январе компанию возглавил бывший топ-менеджерАФК «Система» Феликс Либ. В июне 2021 года Natura Siberica оценивалась в сумму до $100 млн.
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Фото на обложке: Photographee.eu /
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