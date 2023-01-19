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АО «Корпорация АГ» получила 100% в двух структурах Natura Siberica

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

АО «Корпорация АГ» получила 100% в двух юрлицах группы Natura Siberica, свидетельствуют данные в ЕГРЮЛ. Речь идет об ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Натура Сиберика».

АО «Корпорация АГ» получила 100% в двух структурах Natura Siberica

В начале месяца трое детей основателя компании Андрея Трубникова получили по 20% каждый в ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Сибирский вертолет». На текущей неделе стало известно, что доли в оставшихся трех юрлицах группы также в равной степени распределились между детьми Трубникова.

Андрей Трубников умер в январе 2021 года и не оставил завещания. После его смерти в компании начался корпоративный конфликт, дети и бывшие супруги предпринимателя претендовали на наследство.

В 2022 году Natura Siberica возглавил бывший топ-менеджер АФК «Система» Феликс Либ. Тогда представитель «Системы» заявил, что компания считает Natura Siberica инвестиционно привлекательной.

Ранее опрошенные газетой «Ведомости» эксперты отмечали, что завершение корпоративного конфликта и наследственных споров поспособствует продаже Natura Siberica стратегическому инвестору.

Фото на обложке: Natura Siberica

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