50% россиян нашли замену ушедшим зарубежным брендам

Примерно 50% россиян после ухода зарубежных брендов перешли за год на местные марки. При этом 36% покупателей остались верны привычным брендам, еще 17% из-за отстуствия знакомых марок покупают товары других иностранных брендов.

Основная часть покупателей переключилась на локальные марки, чтобы поддержать местных производителей. Еще 20% стали покупать российские товары из-за невозможности найти зарубенжные аналоги ушедших брендов, которые бы подошли им по цене, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование Nielsen.

Больше всего переход заметен в категориях детского питания, бытовой химии и прохладительных напитков российского производства. Многие производители в 2023 году прогнозируют расширение ассортимента и планируют вводить новинки.

В начале февраля владельцы крупных торговых центров решили запустить собственные торговые марки на фоне ухода зарубежных брендов одежды.

В июле 2022 года группа «Ташир» решила запустить сеть товаров для дома Zebra Home. В проект на тот момент вложили свыше 150 млн рублей.

Интерес к рынку товаров для дома также появился у российских одежных сетей Lime и «Стокманн». Первые точки могут появиться уже в 2023 году. Сейчас основные участники этого рынка — «Твой дом», Hoff, «Домовой», Leroy Merlin, Cozy Home.

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