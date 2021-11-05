Исследование: малый и средний бизнес России почти не ждет помощи от властей

Руководство подавляющего большинства компаний малого и среднего бизнеса не ждет от государства поддержки в случае введения нового локдауна. Многие, однако, хотели бы получить помощь.

На государственную поддержку в случае нового локдауна не рассчитывает подавляющее большинство компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) – 89,4%. Это следует из результатов опроса разработчика CRM «Мегаплан».

При этом 47,1% респондентов признались, что хотя и не ждут помощи от властей, обязательно воспользуются таковой, если ее им предложат.

Еще 10,6% опрошенных предстввителей МСБ верят, что государство поможет им пережить кризисные времена.

И все равно финансовой «подушкой безопасности» оказались обеспечены только 45,5% опрошенных компаний (недавно мы рассказывали, как бизнесу лучше всего откладывать деньги на «черный день»).

Еще 40,2% заявили, что действуют по обстоятельствам, а 14,3% вообще не видят в ней необходимости.

Мнения насчет возможного продления нерабочих дней разделились: 52% опрошенных считают, что эти дни продлят, 48% с ними не согласны.

С 28 октября по 7 ноября в столице и других регионах страны приостановлена работа предприятий торговли, услуг и общепита, запрещены массовые мероприятия, а школы и детские сады отправлены на каникулы. Власти Москвы продлевать нерабочие дни пока не собираются, власти Петербурга приняли аналогичное решение.

Нерабочая неделя — вынужденная мера, принятая на фоне антирекордных чисел заболевших COVID-19, регистрируемых в последние недели. Пандемия продолжается, поэтому связанные с ее сдерживанием ограничения еще действуют по всей стране.

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Фото: Pla2na/Shutterstock