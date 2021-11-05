Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Исследование: малый и средний бизнес России почти не ждет помощи от властей

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Руководство подавляющего большинства компаний малого и среднего бизнеса не ждет от государства поддержки в случае введения нового локдауна. Многие, однако, хотели бы получить помощь.

Исследование: малый и средний бизнес России почти не ждет помощи от властей

На государственную поддержку в случае нового локдауна не рассчитывает подавляющее большинство компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) – 89,4%. Это следует из результатов опроса разработчика CRM «Мегаплан».

При этом 47,1% респондентов признались, что хотя и не ждут помощи от властей, обязательно воспользуются таковой, если ее им предложат.

Еще 10,6% опрошенных предстввителей МСБ верят, что государство поможет им пережить кризисные времена.

И все равно финансовой «подушкой безопасности» оказались обеспечены только 45,5% опрошенных компаний (недавно мы рассказывали, как бизнесу лучше всего откладывать деньги на «черный день»).

Еще 40,2% заявили, что действуют по обстоятельствам, а 14,3% вообще не видят в ней необходимости. 

Мнения насчет возможного продления нерабочих дней разделились: 52% опрошенных считают, что эти дни продлят, 48% с ними не согласны.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

С 28 октября по 7 ноября в столице и других регионах страны приостановлена работа предприятий торговли, услуг и общепита, запрещены массовые мероприятия, а школы и детские сады отправлены на каникулы. Власти Москвы продлевать нерабочие дни пока не собираются, власти Петербурга приняли аналогичное решение.

Нерабочая неделя — вынужденная мера, принятая на фоне антирекордных чисел заболевших COVID-19, регистрируемых в последние недели. Пандемия продолжается, поэтому связанные с ее сдерживанием ограничения еще действуют по всей стране. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Pla2na/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Половина россиян с пониманием отнеслась к нелегальной работе во время локдауна
  2. 2 Консалтинг для среднего бизнеса: выбираем подходящие компании
  3. 3 Talkdesk — обзор компании
  4. 4 7 шагов, которые нужно сделать для масштабирования бизнеса
  5. 5 Как правильно готовиться к переговорам: советы экспертов
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 ноября 2021

AI Journey Contest 2021 от Сбер

07 ноября 2021

ВТБ API Hackathon

07 ноября 2021

HSE Startup cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма