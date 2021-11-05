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Власти Петербурга не станут продлевать нерабочую неделю

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Власти Петербурга приняли решение не продлевать нерабочую неделю, которая завершится 7 ноября. Однако уже существующие ограничения, связанные с пандемией, дополнятся новыми.

Власти Петербурга не станут продлевать нерабочую неделю

Нерабочие дни в Петербурге закончатся 7 ноября, после этого в городе начнется стандартная рабочая неделя, сообщает телеграм-канал «Петербург против коронавируса».

Тем не менее, в городе с 8 ноября также будет действовать ряд ограничений, принятых правительством города в постановлении №121.

В частности, предприятия общественного питания, культурные и досуговые учреждения (цирки, кинотеатры, концертные залы, аквапарки, зоопарки, океанариумы и катки) смогут работать только до 23.00.

То же касается всех разрешенных мероприятий (спортивных, выставочных, культурных, торжественных) – к 23.00 они должны быть уже завершены. С 1 ноября без согласования в Петербурге можно проводить только мероприятия численностью менее 40 человек. Кроме того, уже скоро для посещения общественных мест города необходимо будет иметь при себе QR-код.

Ранее продлевать нерабочие дни отказались власти Москвы.

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Фото: Aleksandra Ignateva/Shutterstock

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