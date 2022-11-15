Названы основные причины недовольства россиян своими работодателями

Основными причинами недовольства россиян своими работодателями названы пренебрежительное отношение, задержки зарплаты и звонки в нерабочее время. Опрос показал, что только 25% сотрудников довольны своими работодателями.

75% участников опроса сервиса «Работы.ру» признались, что недовольны своими работодателями. Исследование охватило более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.

По результатам опроса, главной причиной для недовольства стало пренебрежительное отношение к труду сотрудника – об этом сказали 79% респондентов.

Половина участников опроса отметили, что им не нравится, когда звонки с работы поступают в нерабочее время. На задержки зарплаты и невыполнение обязанностей посетовало 41% и 38% респондентов соответственно.

7 из 10 участников опроса признались, что им приходилось сталкиваться с недобросовестными работодателями. Четверть россиян сказали, что довольны своей текущей работой.

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