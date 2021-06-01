Нейросеть будет «ругать» школьников за катание по перилам

Нейросеть будет ругать учащихся за катание по перилам. В том числе эта функция – распознавание «нетипичного» поведения ребенка, будет заложена в работающую на нейросети систему предиктивной безопасности, которую внедрят в одной из подмосковных школ.
Система включает умные камеры, распознающие потенциально опасные ситуации, например, бег по коридору или катание по перилам, пишут «Ведомости». Кроме того, система с помощью нейросети идентифицирует настроение ребенка смайликами «веселый», «спокойный» или «грустный».
Обо всех требующих внимания ситуациях в систему будет поступать уведомление. О потенциально опасных ситуациях – учителю и сотрудникам школы, о настроении ребенка – учителю и психологу.
Также система будет выполнять функции умного дома и предупреждать об угрозе здоровью, например, если датчики зафиксировали высокую температуру в помещении.
Систему разработала IT-компания «АИС Город» с партнерами. По оценкам, внедрение такого решения в одно учреждение стоит от 500 тысяч до 6,5 млн рублей.
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