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Нейросеть будет «ругать» школьников за катание по перилам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нейросеть будет ругать учащихся за катание по перилам. В том числе эта функция – распознавание «нетипичного» поведения ребенка, будет заложена в работающую на нейросети систему предиктивной безопасности, которую внедрят в одной из подмосковных школ.

Нейросеть будет «ругать» школьников за катание по перилам

Система включает умные камеры, распознающие потенциально опасные ситуации, например, бег по коридору или катание по перилам, пишут «Ведомости». Кроме того, система с помощью нейросети идентифицирует настроение ребенка смайликами «веселый», «спокойный» или «грустный».   

Обо всех требующих внимания ситуациях в систему будет поступать уведомление. О потенциально опасных ситуациях – учителю и сотрудникам школы, о настроении ребенка – учителю и психологу.

Также система будет выполнять функции умного дома и предупреждать об угрозе здоровью, например, если датчики зафиксировали высокую температуру в помещении.

Систему разработала IT-компания «АИС Город» с партнерами. По оценкам, внедрение такого решения в одно учреждение стоит от 500 тысяч до 6,5 млн рублей.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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