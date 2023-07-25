HR-бизнес-партнер «Точки» Эльвира Фарвазова рассказала RB.RU, как привлечь кадры, заботиться о сотрудниках и улучшать их условия работы с помощью нематериальных бонусов в 2023 году.

HR-специалист рассказала, как привлечь сотрудников и заботиться о них в 2023 году

Конкуренция среди работодателей на рынке постоянно повышается и бизнесу для привлечения сотрудников необходимо предлагать не только высокую зарплату. По данным hh.ru и компании «Яков и Партнеры», средний срок привлечения кандидатов увеличился в 1,5 раза вне зависимости от размера компании. Почти каждый третий рекрутер закрывает позицию в среднем за 2–3 месяца.

Превратить компанию в островок стабильности в постоянно меняющемся мире

Например, в «Точке», по словам эксперта, стараются раз в полгода проводить прямые линии с лидерами компании, где у каждого сотрудника есть возможность задать любой вопрос. Также есть чат в корпоративном мессенджере на всех сотрудников, где сотрудники оперативно делятся самыми важными новостями, например: будет ли индексация зарплаты, поменяется ли вектор развития компании, поменяется ли что-то в условиях работы и т.д.

По словам Эльвиры Фарвазовой, это придает сотрудникам чувство уверенности в завтрашнем дне, так как они понимают, что происходит сейчас в компании, и как можно на это повлиять.

Давать больше обратной связи самому сотруднику

Это нужно, чтобы у сотрудника не было ощущения, будто его в любой момент могут уволить, объясняет эксперт. Она рекомендует рассказать, что у него получается хорошо, а что не очень. Подчеркивая достижения сотрудника, руководитель валидируетеего результаты, и в следующий раз он сможет с уверенностью взять на себя более амбициозные задачи.

Постараться снять с сотрудников рутинные вопросы, которые отнимают много времени и сил

Например, в компании могут подключить ДМС, чтобы сотрудник всегда мог получить медицинскую и психологическую помощь. Ассистенты могут взять на себя вопросы организации командировок, внутренних согласований и бюрократии.

Сделать офис больше, чем офис

Специалист также рекомендовала позаботиться о зонах для отдыха и сна, оборудовать тренажерный зал или мини-библиотеку. Организовать зоны, где можно будет пообщаться с коллегами в неформальной обстановке: зал с караоке или веранду, чтобы посидеть там после работы. Если таких возможностей нет, то Эльвира Фарвазова посоветовала собрать кружки по интересам, организовать сеансы настольных игр, соревнования по бегу. С одной стороны — это будет объединять сотрудников в неформальные группы, а с другой — поможет переключаться с рабочих задач и отдыхать.

Давать возможность отдыхать, брать отпуск в удобное время или отгулы за свой счет, когда это необходимо

Если супер ценный сотрудник выгорел, то можно предложить ему саббатикал (долгий отпуск без содержания). Это ничего не стоит компании, зато у человека будет возможность перезагрузиться, заключила специалист.

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